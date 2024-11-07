العالم اليوم - ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم حدوث تغيير ملموس في سوق العمل ويعزز الآراء التي تقول إن الأعاصير والإضرابات ساهمت في تباطؤ نمو الوظائف تقريبا في أكتوبر.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات زادت بمقدار ثلاثة آلاف لتصل إلى 221 ألفا معدل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 221 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وشهد نمو الوظائف تباطؤا كبيرا الشهر الماضي، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر 2020.

وتزامن ذلك مع قفزة في طلبات الإعانة منذ بداية أكتوبر، بسبب إعصار هيلين الذي عطل النشاط الاقتصادي في منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة. وظلت طلبات الإعانة مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي، بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا.