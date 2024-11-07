البيوتين.. سر جمال البشرة والشعر والأظافر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

البيوتين، المعروف أيضًا بفيتامين B7، يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الشعر، البشرة والأظافر. لكن فوائده لا تقتصر على ذلك فقط؛ فهو يلعب أيضًا دورًا مهمًا في دعم عملية الهضم، وتنظيم التعبير الجيني، والتواصل بين خلايا الجسم.

على الرغم من أن معظم الأشخاص لا يحتاجون إلى مكملات البيوتين، إلا أن توصيات التغذية تشير إلى أهمية تضمينه في النظام الغذائي اليومي.

ويرتبط نقص البيوتين باضطرابات جلدية. بينما يعزز البيوتين صحة الشعر والأظافر، إلا أن تناوله لا يتسبب في إطالة الشعر أو تقوية الأظافر بشكل مباشر، بل يساعد في تحسين صحتهما ومنع ضعفه.

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وأكثر إلى 30 ميكروغرامًا من البيوتين يوميًا. أما النساء الحوامل فيحتاجن إلى نفس الكمية، بينما تحتاج المرضعات إلى كمية أكبر قليلاً، تصل إلى 35 ميكروغرامًا يوميًا.

البيوتين قابل للذوبان في الماء، مما يعني أن الجسم لا يخزنه ويجب الحصول عليه بشكل يومي من خلال الغذاء. ومع ذلك، يمكن أن يفقد البيوتين جزءًا منه عند غليه في الماء، لكن يمكن الحصول على المغذيات المفقودة من خلال تناول الحساء المصنوع من تلك الأطعمة.

– كبد البقر

– صفار البيض

– السلمون

– اللحوم الحمراء

– الحليب والأجبان

– بذور عباد الشمس

– البطاطا الحلوة

– اللوز

– التونة

– السبانخ

يُعد تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي وسيلة فعالة لضمان الحصول على الكمية المناسبة من البيوتين وتعزيز الصحة العامة.