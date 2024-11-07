نجوم الفن يحتفلون بـ”الهوى سلطان”.. منة شلبي تبكي فرحًا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - شهدت أمسية الأربعاء احتفالًا كبيرًا بفيلم “الهوى سلطان”، حيث أقيم العرض الخاص للفيلم في أحد الفنادق الكبرى بـ 6 أكتوبر. وقد توافد نخبة من نجوم الفن والإعلام لحضور هذا الحدث الفني الهام.

نجوم الفيلم يتألقون:

حضر حفل العرض الخاص نخبة من أبطال الفيلم، أبرزهم منة شلبي وأحمد داود اللذان تألقا بإطلالات أنيقة. كما شارك في الاحتفال كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، صبري فواز، عمرو عابد، عزيز الشافعي، وهنادي مهنا التي حضرت مع والدها هاني مهنا وزوجها أحمد خالد صالح. كما لمع حضور علا رشدي التي جاءت لدعم زوجها أحمد داود.

مشاعر فنية صادقة:

عقب انتهاء العرض، شهد الجميع لحظة مؤثرة عندما دخل كل من منة شلبي وأحمد داود في نوبة بكاء تعبيراً عن فرحتهما بالفيلم ونجاحه. وأكدت منة شلبي على سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الفني، مشيرةً إلى أنها استمتعت كثيراً بتجربة التصوير رغم التحديات التي واجهتها.

“هيبتا 2” قادم بقوة:

كشفت منة شلبي عن استعدادها لبدء عرض فيلمها الجديد “هيبتا 2″، والذي يأتي بعد نجاح الجزء الأول. وأعربت عن أملها في أن يحظى الجزء الثاني بإعجاب الجمهور.