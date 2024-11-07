أضرار تناول البيض النيء.. ستصدمك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - مخاطر تناول البيض النيء

على الرغم من أن البيض النيء يمكن أن يُعتبر جزءاً من بعض الوصفات الغذائية، مثل السموذي أو بعض الحلويات، إلا أن تناول البيض دون طهي قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة. يتمثل التهديد الرئيسي في خطر التعرض للتسمم الغذائي، والعديد من الأمور الأخرى التي قد لا يعرفها الكثيرون.

خطر السالمونيلا

أحد أكبر المخاطر المرتبطة بتناول البيض النيء هو احتمال التلوث ببكتيريا السالمونيلا. تتواجد هذه البكتيريا في بعض الأحيان في البيض النيء ويمكن أن تسبب أعراضاً حادة من الإسهال، الغثيان، الحمى، والتقلصات البطنية. في بعض الحالات قد تتطلب الإصابة العلاج في المستشفى، خاصة في الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

التقليل من امتصاص البيوتين

يحتوي البيض النيء على بروتين يسمى الأفيدين، والذي يمكن أن يعيق امتصاص البيوتين، وهو نوع من فيتامين ب الذي يلعب دوراً مهماً في صحة الجلد والشعر والأظافر. تناول البيض النيء بكميات كبيرة وبشكل منتظم قد يؤدي إلى انخفاض مستويات البيوتين، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة المدى.

قائمة بالأضرار المحتملة الأخرى

صعوبات الهضم: البروتينات في البيض النيء صعبة الهضم مقارنة بالبيض المطهو.

البروتينات في البيض النيء صعبة الهضم مقارنة بالبيض المطهو. خطورة الحساسية: تناول البيض النيء يزيد من احتمالية تطور الحساسية تجاه البروتينات غير المطبوخة فيه.

تناول البيض النيء يزيد من احتمالية تطور الحساسية تجاه البروتينات غير المطبوخة فيه. ارتفاع الكوليسترول: بالرغم من أن هذه الحقيقة غالباً ما تكون موضوع نقاش، إلا أن تناول البيض بشكل عام دون حساب قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

كيفية الاستفادة من البيض بشكل آمن

الطريقة المثلى لتجنب مخاطر البيض النيء هي تناول البيض المطبوخ. الطهي السليم يُقضي على معظم البكتيريا الضارة ويجعل البروتينات أسهل هضماً. سواء كان البيض مسلوقاً أو مقلياً أو مطبوخاً بأي طريقة أخرى، فإن الطهي يلغي المخاطر الصحية المرتبطة بالبيض النيء.

في نهاية المطاف، يمكن القول أن البيض يُعد غذاءً مغذياً جداً عند طهيه بالطريقة السليمة. لذلك، ينبغي علينا توخي الحذر وتفادي تناول البيض النيء لضمان صحتنا وسلامتنا.