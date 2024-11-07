احذروا.. هذا ما يحدث للأطفال عند نقص المناعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت الدكتورة ريم حمدي، أستاذ أمراض المناعة بكلية الطب في قصر العيني، عن التأثيرات السلبية التي يعاني منها الأطفال عند نقص المناعة لديهم.

وأوضحت الدكتورة ريم أن نقص المناعة لدى الأطفال يتسبب في تكرار إصابتهم بالأمراض، مما يضعف قدرتهم على مقاومة العدوى.

وأضافت أن نقص المناعة يؤدي إلى تكرار الإصابة بالتهابات الرئة، حيث قد يتعرض الطفل لأكثر من ست إصابات سنويًا، ولا تُجدي العلاجات المعتادة في علاج هذه الالتهابات، مما يجعله في حاجة دائمة إلى استخدام المضادات الحيوية لتحسين صحته.

وأشارت أيضًا إلى أن نقص المناعة يؤدي إلى التهابات مستمرة في الحلق، وأحيانًا يترافق ذلك مع ألم الأذن.

وتابعت الدكتورة ريم حمدي أن الطفل المصاب بنقص المناعة قد يتعرض أيضًا لالتهابات المخ أو الجلد. وهذه الأعراض المتكررة تعد مؤشرًا واضحًا على وجود خلل في الجهاز المناعي، مما يستدعي تدخل الطبيب المختص لفحص حالة الجهاز المناعي للأطفال الذين يعانون من هذه المشاكل بشكل مستمر.