أنغام تشعل حفلها في الكويت: وصلة رقص مفاجئة تلهب الحماس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - أحيت النجمة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان “شتا الكويت”، وقدمت وصلة رقص ساحرة ألهبت حماس الجمهور. شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت التذاكر بالكامل قبل ساعات من انطلاقه.

نجاح ساحق وأرقام قياسية:

حققت أنغام نجاحاً باهراً في حفلها الكويتي، حيث قدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة من ألبومها الأخير “تيجي نسيب” وغيرها. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أنغام وأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مما جعل الحفل ليلة لا تُنسى.

حفلان متتاليان:

بسبب الإقبال الكبير على الحفل الأول، قررت أنغام تقديم حفل ثانٍ في اليوم التالي، ليصبح هذا الحدث هو الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة، بعد حفليها الناجحين في المتحف المصري الكبير.

ألبوم “تيجي نسيب”:

يأتي هذا النجاح الكبير في أعقاب إطلاق ألبوم أنغام الجديد “تيجي نسيب”، والذي حقق نجاحاً كبيراً وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.