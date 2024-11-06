العالم اليوم - رسالة من هاريس للناخبين بعد بدء ظهور أولى النتائج

انتم الان تتابعون خبر رسالة من هاريس للناخبين بعد بدء ظهور أولى النتائج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - نشرت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس منشورا على منصة "إكس" بعدما بدأت أولى نتائج السباق الرئاسي المحتدم بينها والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالظهور.

وقالت هاريس عبر "إكس" إن "التصويت هو الحرية الأساسية التي تفتح الباب أمام كل الحريات الأخرى".

وأضافت: "إلى العاملين في مراكز الاقتراع ومسؤولي الانتخابات الذين يعملون بلا كلل لضمان احتساب كل صوت، شكرا لكم".

وكانت هاريس قد قالت في منشور سابق "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.

وكشف مسؤول في حملة هاريس أنه حتى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء، تم طرق أكثر من 100 ألف باب من قبل موظفي ومتطوعي الحملة في مختلف أنحاء ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أساسية في السباق الانتخابي.

وعقدت نائبة الرئيس آخر تجمع لها في فيلادلفيا، مساء الإثنين، فيما واصلت حملتها العمل على الأرض، الثلاثاء، وفقا لما ذكره مستشارها لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال مستشار هاريس: "نحرص على تغطية كل شبر في الميدان.. والتعليمات هي: واصلوا طرق الأبواب حتى النهاية".

وأبدت حملة هاريس ثقتها في استراتيجية التواصل التي اعتمدتها، إذ حاولت توسيع قاعدتها عبر استقطاب الجمهوريين المستائين في المقاطعات الريفية المحافظة التي دعمت سابقا ترامب، فضلا عن تعزيز دعم الناخبين من أصل لاتيني.