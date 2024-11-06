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أحمد جودة - القاهرة - صرح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، صباح الأربعاء، بأن "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا" بولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هناك الكثير من الحديث عن عمليات غش في فيلادلفيا".

من جانبها، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة شرطة فيلادلفيا أكدت عدم علمها بأي قضايا تتعلق بـ "الغش الهائل" الذي أشار إليه ترامب في منشوره على المنصة.

كما أوضحت إدارة الشرطة أنها لم تتلق أي بلاغات عن مشكلات مرتبطة بالتصويت تستدعي تدخل جهات إنفاذ القانون.

كما أكدت إدارة الشرطة أنها لا تملك أي معلومات عن مشكلات تتعلق بالتصويت تستدعي تدخل جهات إنفاذ القانون.

عاجل- ترامب يثير مزاعم عن "حالات غش" في فيلادلفيا.. والشرطة ترد

احتمالية إعلان فوز الرئيس السابق

وأفادت عدة مصادر مطلعة بوجود مناقشات داخل حملة ترامب حول احتمال إعلان الرئيس السابق فوزه في وقت مبكر من ليلة الانتخابات، كما حدث في عام 2020، وفقًا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي نيوز" الأميركية.

أدلى ترامب بصوته بالقرب من منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وصرح للصحفيين قائلًا: "إذا خسرت الانتخابات، وكانت نزيهة، فسأكون أول من يعترف بالهزيمة".

تحدثت تقارير عن أعطال تقنية في عملية إحصاء الأصوات بمقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا، مما دفع محكمة محلية للموافقة على طلب المسؤولين الانتخابيين بتمديد ساعات التصويت لمدة ساعتين.

وفي مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، أخلت السلطات مركزين للاقتراع لفترة وجيزة بعد تلقي تهديدات كاذبة بوجود قنابل.