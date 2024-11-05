نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رسالة مهمة من كامالا هاريس للناخبين قبل إغلاق صناديق الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المرشحة كامالا هاريس، رسالة عاجلة ومهمة للناخبين الأمريكيين بالتزامن مع التصويت في انتخابات أمريكا 2024، قائلة: "هذه هي فرصتك الأخيرة لإحداث تغيير في الانتخابات"، داعية جميع الناخبين الأمريكيين إلى المشاركة في التصويت قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشح الأمريكي دونالد ترامب سيصوت في فلوريدا، بينما المرشحة كامالا هاريس أجرت تصويتها عبر البريد.

وقالت سي إن إن نقلًا عن مستشاري المرشح الأمريكي دونالد ترامب، إن انتخابات أمريكا الحالية أكثر حدة مقارنة بانتخابات 2016 و2020.

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وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور برني ساندرز، إن المرشح دونالد ترامب حليف وثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعا: "ستكون لدينا فرصة أفضل لتغيير السياسية الأمريكية، مع وجود المرشحة كامالا هاريس في البيت الأبيض".

وأضاف أن دعم إدارة بايدن وهاريس لنتنياهو من شأنه أن يثبط تصويت الشباب والأمريكيين المسلمين، والعديد من الآخرين الذين لولا ذلك لكانوا داعمين لهاريس.

انتخابات أمريكا 2024.. الطقس السيئ يهدد الناخبين.. عواصف وفيضانات تؤثر على الإقبال في 11 ولاية حاسمة

ومع انطلاق الانتخابات الأمريكية هذا العام، يواجه الناخبون تحديات إضافية تتمثل في الطقس السيئ الذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية في العديد من الولايات المتأرجحة، لذلك يترقب الجميع تأثير هذه التقلبات المناخية على نتائج الانتخابات في تلك الولايات التي تمثل العامل الحاسم في تحديد الفائز.

التهديدات الجوية في الولايات المتأرجحة

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن الطقس غير المستقر سيؤدي إلى عواصف رعدية وهطول أمطار بالإضافة إلى هبوب رياح قوية، وذلك في الولايات الحاسمة مثل ميشيجان وويسكونسن ومناطق متفرقة في بنسلفانيا، ما قد تؤثر على قدرة الناخبين في الوصول إلى مراكز الاقتراع، لذا ينصح الخبراء الناخبين في تلك الولايات بحمل معدات المطر.

إلى جانب الولايات المتأرجحة بين ترامب وهاريس، هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة في ولايات أخرى مثل فلوريدا وجبال الأبلاش التي تمتد من نيويورك إلى ولاية ألاباما، ما قد تؤثر على الإقبال في بعض المناطق، لكنها لن تكون موحدة في جميع أنحاء البلاد.

التأثير على الولايات الأخرى

ومن المتوقع أن تشهد بعض الولايات الأخرى ظروفًا جوية متنوعة، حيث تتوقع الأرصاد أن تشهد مناطق مثل واشنطن العاصمة وأوريجون أمطارًا وثلوجًا، بينما ستسجل المناطق الساحلية الشرقية درجات حرارة دافئة وجافة، ومن جهة أخرى، هناك احتمالية لزيادة قوة العاصفة الاستوائية في منطقة البحر الكاريبي التي تقترب من ساحل الولايات المتحدة، والتي قد تتحول إلى إعصار وتؤثر على فلوريدا ولويزيانا في وقت لاحق من الأسبوع.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن الإقبال وإمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية، التي شهدت فيضانات شديدة في سبتمبر الماضي بعد إعصار هيلين، الوصول إلى مراكز الاقتراع.

كما تشير التوقعات إلى أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات في بعض المناطق، خاصة في ولاية أوكلاهوما، التي أدرجت العديد من مناطقها تحت تحذير من الفيضانات، وفي الوقت نفسه، تشهد جبال روكي اهتمامًا خاصًا بسبب الطقس الشتوي، ما قد يؤدي إلى تقلبات في درجات الحرارة وهطول الثلوج.

انتخابات أمريكا 2024.. فتح مراكز الاقتراع وبدء التصويت في 6 ولايات

وبدأ التصويت في ولايات نيويورك، ونيوجيرسي، وفرجينيا، وكونيتيكت، وكنتاكي، وماين، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفتح مراكز الاقتراع في ولايات الساحل الشرقي للتصويت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ظهور أولى النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. 6 ناخبين في المدينة والأصوات مفاجئة

كما ظهرت أولى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك من بلدة ديكسفيل نوتش في ولاية نيو هامبشاير، والمعروفة بإجراء التصويت في منتصف الليل، والتي شهدت تعادلًا مثيرًا بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، حيث حصل كل منهما على 3 أصوات من مجموع 6 أصوات في البلدة، وتعد هذه النتائج بداية مبكرة ليوم الانتخابات في الولايات المتحدة، التي تجذب دائمًا الأنظار من مختلف أنحاء العالم بسبب توقيتها ورمزيتها، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.

تاريخ التصويت في ديكسفيل نوتش

وديكسفيل نوتش هي إحدى أقدم المواقع في الولايات المتحدة التي تبدأ بإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، والتي تقع على الحدود الأمريكية الكندية، حيث بدأ هذا التقليد في عام 1960، مما يجعل البلدة جزءًا من التاريخ الانتخابي الأمريكي، ورغم أن البلدة تضم عددًا قليلًا من السكان، إلا أن نتائجها تحظى اهتمامًا كبيرًا وتثير الجدل، حيث يتم الإعلان عن النتائج في وقت مبكر جدًا قبل أي ولاية أخرى، وفقًا لشبكة «Fox news» الأمريكية.

تفاصيل التصويت في منتصف الليل

وبموجب تقاليد ديكسفيل نوتش، يفتح باب التصويت لمدة قصيرة في منتصف الليل مباشرة، حيث يقوم الناخبون المؤهلون في البلدة بالإدلاء بأصواتهم سريًا، وبعد ذلك، يتم فرزها على الفور، ويتم الإعلان عن النتائج بشكل علني قبل أن تبدأ أي ولاية أخرى في فرز أصواتها، وبعد عملية الفرز السريعة، تم الإعلان عن تعادل الأصوات بين ترامب وهاريس، ما يعكس توازنًا بين التأييد للجمهوريين والديمقراطيين في البلدة.

أهمية نتائج ديكسفيل نوتش

وتعتبر نتائج ديكسفيل نوتش بمثابة إشارة البداية ليوم الانتخابات في الولايات المتحدة، حيث يترقبها المراسلين ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى الحصول على أول نظرة على الاتجاهات المبكرة في الانتخابات، وعلى الرغم من أن نتائج البلدة لا تمثل بشكل قاطع الفائز في الانتخابات، فإن توقيت الإعلان المبكر عنها يضيف طابع خاص.