العالم اليوم - 27.5 مليار دولار أرباح أرامكو في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، الثلاثاء، عن تراجع أرباحها في الربع الثالث بنسبة 15.4 بالمئة بسبب انخفاض أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها حافظت على توزيعات أرباح سخية بلغت 31.1 مليار دولار لهذا الربع.

وقالت أرامكو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إنها سجلت صافي دخل قدره 103.37 مليار ريال (حوالي 27.56 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط توقعات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار.

وكانت شركة سيتي قد توقعت صافي دخل بقيمة 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال (حوالي 20.3 مليار دولار) وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال (10.8 مليار دولار) تدفع في الربع الرابع.

من جانبه، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "حققنا صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث على الرغم من انخفاض أسعار النفط، كما سجلنا تقدما في تطوير قطاع التنقيت والإنتاج وعملنا على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وطورنا برنامج مصادر الطاقة الجديدة لدينا، مع استمرارنا في الاستثمار عبر الدورات.

وأضاف الناصر: "قد أسهم إصدارنا الأخير للصكوك الدولية بقيمة 30 مليار دولار في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية".

وحققت أرامكو السعودية إيرادات فصلية بواقع 416.6 مليار ريال بنسبة تراجع طفيفة بـ 1.7 بالمئة على أساس سنوي.

وعن التسعة أشهر الأولى في 2024 قالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية بواقع 314.65 مليار ريال، مقارنة بـ 354.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة تراجع 11.2 بالمئة.

في حين بلغت الإيرادات 1.244 تريليون ريال وبنسبة نمو سنوي بـ 0.02 بالمئة.