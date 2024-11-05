انطلاق تصوير الموسم الثالت من "كامل العدد".. ونجوم جدد ينضمون بدأ القائمون على مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة تصوير مشاهد الموسم الثالث من العمل إقرأ المزيد

بدأ القائمون على مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة تصوير مشاهد الموسم الثالث من العمل تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث قرر صناعه البدء في تصويره مبكراً للانتهاء من كافة مشاهده قبل حلول شهر رمضان.

يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، وفي نفس الوقت خروج بعض الشخضيات من العمل بعد مشاركتهم في الجزء الأول والثاني، حيث انضم إلى الموسم الثالث 4 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمى، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب.

وفي نفس الوقت خرجت بعض الشخصيات من أحداث الموسم الثالث، بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم الفنانة جيهان الشماشرجي التي أعلنت اعتذارها بسبب ارتباطها بأكثر من عمل يعرض في موسم دراما رمضان 2025، وكذلك الفنانة آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.