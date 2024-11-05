هنا الزاهد بطلة مسرحية الباشا أمام كريم عبد العزيز في موسم الرياض تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم الباشا من إخراج أحمد الجندي للعرض في موسم الريا إقرأ المزيد

تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم "الباشا" من إخراج أحمد الجندي للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالممكلة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بعدما تواجد كريم عبد العزيز للمرة الأولى في موسم الرياض النسخة الماضية بمسرحية "السندباد" والتي قدمها مع المخرج أحمد الجندي أيضاً.

وقد تعاقدت الفنانة هنا الزاهد على تقديم دور البطولة أمام كريم عبد العزيز في مسرحية "الباشا"، لتسجل هنا الزاهد تواجدها الخامس على التوالي في موسم الرياض، بعدما شاركت في 4 مسرحيات على مدار السنوات الماضية بدأتها بـ"جوازة معفرتة" بمشاركة أحمد فهمي، ومسرحية "ميمو" مع أحمد حلمي، و"كازانوفل" بمشاركة أحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن، و"تيت" التي جمعتها بالفنان أحمد حلمي مرة ثانية.

وفي سياق آخر تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "الشاطر" الذى يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، عادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعد فيلم "بحبك" وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية، كما تترقب هنا عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة إحدى المنصات الرقمية خلال شهر ديسمبر المقبل.