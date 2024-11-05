نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، إذ تضع الأسواق في الحسبان احتمال أن تسفر عن نتيجة متنازع عليها وتوترات سياسية، بينما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2745.29 دولار للأونصة، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2754.80 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته الشهر الماضي مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشهد اضطرابات مثل تلك التي أعقبت هزيمة ترامب في انتخابات 2020، عندما دفعت ادعاءاته بأن خسارته كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات مئات الأشخاص إلى اقتحام مبنى الكونجرس.

قرار الفيدرالي حيال الفائدة

على الصعيد الاقتصادي، تترقب الأسواق هذا الأسبوع أيضاً قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط في فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، كما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبيته.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس: “ستتوقف أسعار الذهب هذا الأسبوع على الانتخابات الأمريكية، ومن غير المرجح في رأيي أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إحداث الكثير من التحركات، إذ من المرجح أن يشير البنك المركزي المصري إلى المزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.6% مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين، ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 32.77 دولار للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 32.26 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 993.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8% إلى 1078.01 دولار.