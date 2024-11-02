«القاهرة الإخبارية»: «ويسكونسن» مؤثرة في الانتخابات الأمريكية رغم قلة عدد سكانها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - قال ممدوح أبوالغنم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية» من ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن اليوم السبت عطلة رسمية، لأنها نهاية الأسبوع في أمريكا، والشوارع شبه فارغة، ودرجات الحرارة مقاربة لصفر درجة مئوية، لأن هذه الولاية بالقرب من الحدود الشمالية للولايات المتحدة.

ولاية ويسكونسن كان يطلق عليها الجدار الأزرق»

وأضاف أبو الغنم»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية»، أن ولاية ويسكونسن الأمريكية تعتبر من الولايات الصناعية سابقًا، وكان هناك هجرة من داخل الولاية إلى ولايات أخرى محيطة، وهذه الولاية كان يطلق عليها ولاية الجدار الأزرق، لأنها خلال الانتخابات الأمريكية منذ عام 1988 إلى عام 2016 صوتت لصالح المرشح الديمقراطي، لكنها أصبحت جمهورية عندما فاز دونالد ترامب في عام 2016، وأصبحت ديمقراطية مرة أخرى في 2020 عندما فاز الرئيس الحالي جو بايدن.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: ولاية ويسكونسن من الولايات المهمة، رغم أن عدد السكان فيها ليس كبيرا، وعدد السكان داخلها يتجاوز 6 ملايين نسمة، ولها 10 أصوات في المجمع الانتخابي»