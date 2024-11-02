نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب وهاريس يبحثان عن الدعم في كارولاينا الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوجه الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى ولاية كارولاينا الشمالية، اليوم السبت، لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد، قبل 3 أيام فقط من الانتخابات، التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وستمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه نائبة الرئيس والرئيس السابق ترامب الولاية نفسها في اليوم ذاته، ما يبرز الأهمية الكبيرة للسبع ولايات المرجح أن تحسم الانتخابات، والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

وذكر موقع (إلكشن لاب) الإلكتروني، التابع لجامعة فلوريدا، أن ما يزيد عن 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو دون معدل قياسي للتصويت المبكر لعام 2020 خلال جائحة كورونا، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع مستوى إقبال الناخبين.

كما أن اليوم هو آخر أيام التصويت المبكر في نورث كارولاينا، حيث أدلى 3.8 مليون ناخب بأصواتهم، في وقت تتعافى فيه الأجزاء الغربية من الولاية من آثار فيضان نجم عن الإعصار هيلين، وأسقط قتلى.

وتعتزم هاريس الظهور مع نجم موسيقى الروك جون بون جوفي في شارلوت، أكبر مدن نورث كارولاينا، التي تملك مثل ولاية جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، حيث يلزم حصد 270 صوتًا لضمان الفوز بالرئاسة.

ودعمت نورث كارولاينا ترامب في 2020، لكنها انتخبت حاكما ديمقراطيًا في اليوم نفسه، ما يمنح أملًا لكلا الحزبين.