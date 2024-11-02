العالم اليوم - ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى "-BB"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - رفعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "+B" إلى "-BB"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".

وقالت الوكالة في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي، سمح بتحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.

وأضاف أن التوقعات مستقرة، ما يعكس المخاطر المتوازنة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة لخطط السلطات الطموحة للحد من التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وإدارة توقعات أجور العمال وإعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي.

وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.

وكانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لتركيا من "B" إلى "+B" في مايو الماضي، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".