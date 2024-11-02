سارسفيلد يتعادل مع أرجنتينوس جونيورز

سارسفيلد يتعادل مع أرجنتينوس جونيورزتعادل فريق سارسفيلد المتصدر مع أرجنتينوس جونيورز بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ20 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وسجل هدف سارسفيلد لاعبه اغوستن لاغوس في الدقيقة 90، بينما سجل هدف التعادل لفريق أرجنتينوس اللاعب فرناندو ميزا في الدقيقة (4 +90) من المباراة.

وبهذا التعادل رفع سارسفيلد رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد أرجنتينوس جونيورز إلى 23 نقطة في المركز الحادي والعشرين.

وفي باقي مباريات الجولة ذاتها، فاز سان لورينزو على سنترال كوردوبا (1 / صفر) ويونيون على نيولز (2 / صفر) وتعادل جيمناسيا لابلاتا مع هوراكان دون أهداف.