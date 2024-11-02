نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات بورفؤاد يفوز على فاركو ببطولة دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق سيدات بورفؤاد الأول تألقه بالفوز للمرة الثانية على التوالي بالجولة الثانية من بطولة دوري الكرة النسائية لكرة القدم القسم الثالث على نظيره فريق فاركو بهدفين نظيفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب كلية التربية الرياضية ببورفؤاد وارتفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب تحت قيادة الكابتن إيهاب عويضة.

حيث كان اداء بورفؤاد جيدًا بالشوط الأول رغم الضغط الكبير من الفريق المنافس وسوء التوفيق في العديد من الفرص التي وصلت بها لاعبات الفريق لإحراز هدف،ومع بداية الشوط الثاني كان إصرار اللاعبات على الفوز بالمباراة واضحًا واختلاف اداء الفريق بالملعب وامتلك زمام الأمور حتى أحرزت اللاعبة "مروة محمد" الهدف الأول بالدقيقة 70’ لبورفؤاد باداء لافت وسرعان ما ضاعفت النتيجة بهدف ثاني يليه مباشرةً على طريقة الكبار واستكمل الفريق اللعب بالاستحواذ الاكبر حتى انتهت المباراة بالفوز.

مثل فريق بورفؤاد في المباراة :

رحمة صالح GK،رنيم كريم،امل داغر،شهد صلاح،هدى ميزار،بسنت زكريا،ملك بيبو،مريم خالد،مروة محمد ،شاهي محمد،ندى بسيوني.

وأحرز الأهداف:

مروة محمد "هدفين"

فيما شاركت كبديل: منال محمد

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره م.ش ابوحماد يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة لدوري القسم الثالث على ملعب شباب ابوحماد بالشرقية.

‏‎يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من:، ايهاب عويضة المدير الفني، محمد قناوي المدرب العام، محمد ممدوح مدرب حراس مرمى، اماني محمد اخصائية علاج طبيعي، كريم هلالي المدير الاداري، والمشرف العام على النشاط المحاسبة مروة عبد المجيد والمهندس احمد رضوان أعضاء مجلس الإدارة.

