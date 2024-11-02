فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% و5.3% في…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج _ تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025.

وقالت أن ارتفاع النمو سيأتي مع تعزيز الثقة والدخول الحقيقية والتحويلات المالية والاستثمار المباشر الأجنبي.

وتوقعت أن يرتفع النمو إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو أعلى قليلاً من معدل الاتجاه العام في مصر.

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