مال وأعمال

فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% و5.3% في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% و5.3% في… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج _ تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025.

predco_adv_2021

وقالت أن ارتفاع النمو سيأتي مع تعزيز الثقة والدخول الحقيقية والتحويلات المالية والاستثمار المباشر الأجنبي.

E-Bank
BonatMisr

وتوقعت أن يرتفع النمو إلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو أعلى قليلاً من معدل الاتجاه العام في مصر.

إقرا أيضا.. فيتش: تصاعد التوترات الإقليمية يزيد الضغوط على إيرادات قناة السويس والسياحة

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% و5.3% في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا