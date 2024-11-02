- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش: تنشيط القطاع الخاص هو مفتاح تجنب تراكم الاختلالات ورفع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج _ أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، أن الإصلاح البنيوي الأعمق، الذي يستهدف تنشيط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، هو المفتاح لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية المتجددة في الأمد المتوسط.
وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي أصبحت أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، ولا تزال ملتزمة على نطاق واسع بتسهيل الصندوق الممدد، على الرغم من نيتها المعلنة حديثاً لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.
إقرا أيضا.. فيتش تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% و5.3% في 2025 و2026
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش: تنشيط القطاع الخاص هو مفتاح تجنب تراكم الاختلالات ورفع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.