فيتش: تنشيط القطاع الخاص هو مفتاح تجنب تراكم الاختلالات ورفع…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - دوت الخليج _ أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، أن الإصلاح البنيوي الأعمق، الذي يستهدف تنشيط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، هو المفتاح لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية المتجددة في الأمد المتوسط.

وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي أصبحت أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، ولا تزال ملتزمة على نطاق واسع بتسهيل الصندوق الممدد، على الرغم من نيتها المعلنة حديثاً لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.

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