نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تامر عاشور يتألق في الكويت بحفل كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم تامر عاشور، حفلًا استثنائيًا في حديقة الشهيد بالكويت، وسط حضور جماهيري كبير ضمن فعاليات الموسم الثقافي، ومن إنتاج المنتج أحمد الخالدي.

تفاصيل حفل تامر عاشور بالكويت

واستمر الحفل لمدة ساعتين، تألق خلالها عاشور وفرقته الموسيقية بأداء ألهب حماس الحضور وانتزع تفاعلًا حارًا حيث تردد صدى الأغاني من أصوات الجماهير، حتى إن بعضهم كان يسبق عاشور بالغناء بمجرد بدء الفرقة بالعزف.

واستقبل الجمهور "عاشور" بعاصفة من التصفيق منذ صعوده على وقع أنغام أغنيته "عشت معاك"، وتميز الحفل بانتقال عاشور الذكي بين أرشيفه الغنائي الضخم، وتقديمه لأغاني لحنها لمطربين آخرين.

الأغاني التي قدمها تامر عاشور في الحفل

وشملت الأغاني التي أداها عاشور "حكايات"، "يا صغير على الحب"، "هاجي على نفسي"، "تسلم"، "بتحلى الدنيا في عيني"، "ياريتك فاهمني"، "الله أعلم"، "في أول الحكايات"، و"قلبك يا حول الله"، بالإضافة إلى أغنية "هيجيلي موجوع" التي شهدت تفاعلا كبيرًا من الجمهور.

وعبر "عاشور" عن سعادته بلقاء جمهوره الكويتي، مشيدًا بتفاعلهم وحرصهم على الحضور، كما كشف في تصريحات صحفية عن استعداده لطرح ألبوم جديد يضم 10 أغنيات، مضيفا: "للجمهور الكويتي مكانة خاصة في قلبي، وهذا يظهر في تفاعلهم الكبير وحضورهم المكثف، حيث كانت جميع حفلاتي هنا دائمًا مكتملة العدد"، كما أعرب عن تطلعه لتقديم أغنية باللهجة الخليجية.

من جانبه، أشاد المنتج أحمد الخالدي بالتعاون المستمر بين شركته والفنان تامر عاشور، مؤكدًا على التفاهم الكبير بينهما، موضحًا: "تامر عاشور نجم ذو حضور مؤثر وشعبية واسعة، ونحن نهدف دائمًا إلى تقديم حفلات متكاملة تدخل البهجة على الجمهور، حضور تامر في الكويت يترك بصمة مميزة، ويظهر ذلك من خلال تفاعل الجمهور مع كل حفل يقدمه هنا".