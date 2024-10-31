العالم اليوم - لبنان: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلي إلى 2822

انتم الان تتابعون خبر لبنان: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلي إلى 2822 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - قالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إن عدد القتلى في لبنان جراء القصف والغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 2822 قتيلا و12937 مصابا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية يوم أمس بلغت 30 قتيلا و165 جريحا، مشيرة إلى أن 19 شخصا قتلوا في الغارات على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك.

من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، قالت لجنة الطوارئ اللبنانية إن عدد القتلى من العاملين في القطاع الصحي بلغ 172 قتيلا، في حين بلغ عدد المصابين 233 مصابا.

وأوضحت لجنة الطوارئ اللبنانية أن القصف الإسرائيلي ألحق أضرار بـ39 مستشفى و80 مركزا طبيا وإسعافيا و242 آلية، وذلك منذ بدئ العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.

ووفقا لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين فخلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، تم تسجيل 101 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11579 اعتداء.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.