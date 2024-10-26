العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف عسكرية في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن في الساعات الأولى من صباح السبت غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وتابع: "يجري الجيش تقييما متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وختم البيان: "يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة لها، في الساعات الأولى من صباح السبت.

تصريحات هغاري

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في بيان مرافق، إنه "ردا على أشهر من الهجمات المستمرة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل، في الوقت الحالي تنفذ القوات الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وتابع هغاري: "هاجم النظام في إيران ووكلاؤه في المنطقة إسرائيل بلا هوادة منذ 7 أكتوبر على 7 جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".

وأضاف: "مثل أي دولة أخرى ذات سيادة في العالم، فإن لإسرائيل الحق والواجب في الرد".

واعتبر المتحدث أن "قدراتنا الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل. سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".