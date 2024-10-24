نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق بالونات تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت بالونات يُفترض أنها تحمل القمامة باتجاه العاصمة الكورية الجنوبية سيئول في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت هذه العملية، مشيرة إلى أن البالونات قد تطفو باتجاه منطقة سيئول الكبرى وإقليمي جيونججي وجانجوون القريبين من الحدود.

خلفية التوترات

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات كيم يوجونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، التي اتهمت فيها كوريا الجنوبية بإرسال "قمامة ذات دافع سياسي" إلى الشمال.

يُعد هذا الحادث الأخير جزءًا من التوترات المستمرة بين الكوريتين، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تصاعدًا في الآونة الأخيرة على خلفية الخلافات السياسية والأنشطة العسكرية.

تداعيات محتملة

قد تؤدي مثل هذه الحوادث إلى زيادة التوترات في المنطقة، لا سيما في ظل الحساسية الأمنية على الحدود بين الكوريتين.

تستمر كوريا الشمالية في استخدام مثل هذه التكتيكات لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المنطقة، بينما تراقب كوريا الجنوبية هذه التحركات بعناية وتحذر من أي تصعيد محتمل.