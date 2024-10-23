نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة إسرائيلية استهدفت شقة بالقرب من السفارة الإيرانية في ضاحية بيروت الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT مساء يوم الأريعاء إن غارة إسرائيلية ضربت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت شقة بالقرب من السفارة الإيرانية.

وأضافت المراسلة أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووثقت مقاطع فيديو وصور الدمار الذي خلفته الغارة بالإضافة إلى نيران تلتهم الشقة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي تشن إسرائيل حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

وفي المقابل يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

هذا، ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دفع خطة تضمن حرية العمل للجيش في مناطق محاذية للحدود في جنوب لبنان بزعم أن هذه ستكون خطة لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الخطة، إن إسرائيل تشترط إنهاء حربها على لبنان التي تشمل اجتياحا بريا لجنوبه "بتعيين رئيس جديد معتدل للبنان" وفق ما نقل عنها موقع صحيفة "هآرتس".

وأضافت المصادر أن المجتمع الدولي يدرس إمكانية نشر قوة دولية ذات تفويض أوسع من ذلك الممنوح لقوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.