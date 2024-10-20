العالم اليوم - رئيس مجلس النواب الأميركي: نحن قريبون جدا من إنهاء الصراع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد، إننا "قريبون جدا من إنهاء الصراع" في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر جونسون، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: نحن قلقون جدا بسبب المعلومات المسربة بخصوص الرد الإسرائيلي على إيران والتحقيقات جارية.

تحدثت أمس مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتياهو لتشجيعه، فقد قام بعمل متفرد خلال هذه الحرب، ولو أخذ بنصيحة (جو) بايدن لكانت إسرائيل في موقف ضعيف جدا الآن.

أعتقد أنه على الولايات المتحدة أن تقف بشكل لا مجال للشك فيه مع حليفتنا في المنطقة إسرائيل، فنحن على عتبة مرحلة جديدة من الأمن والحرية لإسرائيل ونحن قريبون جدا من إنهاء الصراع.

لا يمكن أن نساوي بين الطرفين أو نسترضي إيران. الآن هو وقت حملة الضغط الأقصى على رأس الأفعى، فالتهديد النهائي ليس من حزب الله أو غيره من الوكلاء بل عبر إيران نفسها ونحن يجب أن نقر بذلك.

إدارة بايدن حاولت مرات عدة منع شحنات أسلحة عن إسرائيل كان قد وافق عليها الكونغرس.

إدارة بايدن تسببت في تقوية إيران، و(دونالد) ترامب محق عندما يقول إنه ما كان ليحدث كل هذا تحت إشرافه.

هذه الإدارة سمحت لإيران بامتلاك المصادر بالإضافة إلى الوقت والفرصة لتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر والاستمرار حتى الآن.

إيران هي نظام إرهابي وتشكل تهديدا لنا.

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