نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم دولي واسع لليونيفيل في جنوب لبنان amid escalating tensions في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت نحو 40 دولة في رسالة رسمية اليوم عن دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تعمل في جنوب لبنان.

ودعت هذه الدول إلى حماية عناصر اليونيفيل، حيث أصيب خمسة منهم خلال الـ 48 ساعة الماضية، كما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”.

دعم اليونيفيل وأهمية دورها

أصدرت الدول الأربعون المساهمة في اليونيفيل، والتي تتواجد في جنوب لبنان، بيانًا جاء فيه: “نحثّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، مما يستدعي ضمان أمن وسلامة جميع موظفيها في كل الأوقات”.

وقد نُشر البيان عبر حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة، وأوردته وكالة “فرانس برس”.

انتقادات لإسرائيل

وتعرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات حادة قبل يومين بعد اتهامها لقوات اليونيفيل بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدًا على مواقعها.

وأكدت الدول الأربعون، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا، على أهمية دور اليونيفيل في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ما هي قوات اليونيفيل؟

تنتشر قوات اليونيفيل على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتضم أكثر من 9500 جندي.

وقد أصبحت هذه القوات في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله، خاصة منذ أن فتح الحزب اللبناني جبهة ضد إسرائيل في أكتوبر 2023.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق العمليات العسكرية التي تقوم بها في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، لتشمل مناطق في لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، من خلال تنفيذ غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، بالإضافة إلى بدء توغل بري في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.