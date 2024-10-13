العالم اليوم - بعد حادث أمني صعب.. مروحيات إسرائيلية تهبط بمستشفى حيفا

انتم الان تتابعون خبر بعد حادث أمني صعب.. مروحيات إسرائيلية تهبط بمستشفى حيفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بوقوع ما وصفته بـ"حادث أمني صعب" في جنوب لبنان، الأمر الذي استوجب استخدام مروحيات شوهدت تهبط في مستشفى رمبام في حيفا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن مروحيتين على الأقل هبطتا في مستشفى رمبام في حيفا في "آخر 20 دقيقة".

وقالت وسائل الإعلام إن هبوط هذه المروحيات في المستشفى يفيد بنقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر عبرية، بحسب ما ذكرته حسابات نشطاء على منصة تلغرام، أن المروحيات الإسرائيلية نقلت ما لا يقل عن 7 جنود وضباط، مشيرة إلى أن المواجهات مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان اتسمت بالضراوة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أن عناصره اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في أكثر من منطقة في جنوب لبنان.

وأشار الحزب إلى اشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان، فجر الأحد.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة في قوة من الجنود الإسرائيليين، واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، و"أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

واستمرت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، حتى ساعات الصباح.