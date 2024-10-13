العالم اليوم - لليوم الثامن.. هجوم إسرائيلي بري وحصار مطبق على شمال القطاع

انتم الان تتابعون خبر لليوم الثامن.. هجوم إسرائيلي بري وحصار مطبق على شمال القطاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:19 صباحاً - لليوم الثامن على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، يتركز في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا والتوام والصفطاوي، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان في ظل إنذارات متكررة بالإخلاء.

يأتي ذلك بينما تعاني المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة الشمالية، كمال عدوان والإندونيسي والعودة، من ضغط شديد إثر وصول عشرات الإصابات والضحايا على مدار الساعة، وسط نقص شديد في إمدادات الوقود والغذاء والدواء ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية لدى سكان المناطق الشمالية المحاصرة، وفقا لما ذكره مراسلنا.

ومنذ صباح اليوم نفذت القوات الاسرائيلية عمليات نسف لمربعات سكنية في مناطق جباليا والتوام وسط قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة خلفت عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، الذين لا يعرف مصيرهم جراء صعوبة الوصول إليهم من قبل طواقم الإسعاف التي تتعرض بدورها لاستهداف إسرائيلي.

هذا وشهدت عدة مناطق متفرقة في مدينة غزة هجمات جوية إسرائيلية طالت أحياء في تل الهوى وحي الزيتون وشارع الجلاء، بينما أصيب 6 فلسطينيين، معظمهم من الأطفال في استهدف أحد المنازل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي محافظة وسط قطاع غزة قتل 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك في وقت شهدت في المناطق الشرقية في مدينة خان يونس قصفا مدفعيا وإطلاق نيران مكثف من الآليات العسكرية المتوغلة في محيط تلك المنطقة.

وفي رفح أقصى جنوبي القطاع قصف الجيش الإسرائيلي مسجد الرباط في منطقة المواصي، غربي مدينة رفح، بينما شهدت المناطق الشمالية في رفح قصفا مدفعيا متفرقا في ظل اشتباكات ضارية شهدتها مدينة رفح أمس السبت.