انت الأن تتابع خبر قناة شباب المستقبل.. استقبل تردد قناة سبيس تون الفضائية الجديد 2024 عبر النايل سات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تُعتبر قناة سبيس تون واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الكرتوني للأطفال، وهي من أقدم القنوات الكرتونية المعروفة عالميًا. تتميز القناة بتنظيم محتواها من خلال مجموعة من الكواكب، حيث يختص كل كوكب بعرض نوع معين من المحتوى. من بين هذه الكواكب، نجد كوكب الرياضة، كوكب أبجد، كوكب الكوميديا، وغيرها من الكواكب المفيدة.
يمكن للآباء والأمهات ضبط التردد الجديد لقناة سبيس تون لتوفير المتعة والتشويق لأطفالهم، وذلك عبر التردد التالي:
- – التردد: 11785
- – معامل الاستقطاب: عمودي
- – مستوى الجودة: HD
- – معامل الترميز: 27500
- – معدل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة سبيس تون الفضائية الجديد 2024 عبر العرب سات:
تم الإعلان عن إمكانية استقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي العرب سات، والذي هو كالتالي:
- – التردد: 12341
- – معامل الترميز: 27500
- – معامل الاستقطاب: أفقي
- – معامل تصحيح الخطأ: ¾
- – مستوى الجودة: HD
الكواكب على قناة سبيس تون:
- تقدم القناة محتوى متنوعًا من الكرتون، حيث يخصص كل كوكب لعرض نوع معين من المحتوى، وهي كالتالي:
- – كوكب زمردة: مخصص للفتيات، حيث يعرض المسلسلات والحلقات الكرتونية التي تتمحور حول بطلات إناث.
- – كوكب مغامرات: يركز على تقديم محتوى كرتوني شيق ومثير.
- – كوكب أبجد: يختلف في محتواه، حيث يقدم برامج تعليمية ومسلسلات كرتونية تتعلق بالحروف والأرقام للأطفال.
- – كوكب كوميديا: يختص بتقديم محتوى كوميدي وترفيهي بسيط.
- – كوكب أكشن: يقدم مسلسلات كرتونية مليئة بالإثارة والغموض.
- – كوكب بون بون: مخصص للأطفال حتى سن 6 سنوات.
- – كوكب الأفلام: يعرض أفلام الأنمي.
- – كوكب علوم: يركز على تقديم محتوى علمي لشرح الاختراعات.
- – كوكب رياضة: يعرض فقرات التحدي والمغامرة.