انت الأن تتابع خبر قناة شباب المستقبل.. استقبل تردد قناة سبيس تون الفضائية الجديد 2024 عبر النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر قناة سبيس تون واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الكرتوني للأطفال، وهي من أقدم القنوات الكرتونية المعروفة عالميًا. تتميز القناة بتنظيم محتواها من خلال مجموعة من الكواكب، حيث يختص كل كوكب بعرض نوع معين من المحتوى. من بين هذه الكواكب، نجد كوكب الرياضة، كوكب أبجد، كوكب الكوميديا، وغيرها من الكواكب المفيدة.

يمكن للآباء والأمهات ضبط التردد الجديد لقناة سبيس تون لتوفير المتعة والتشويق لأطفالهم، وذلك عبر التردد التالي:

– التردد: 11785

– معامل الاستقطاب: عمودي

– مستوى الجودة: HD

– معامل الترميز: 27500

– معدل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة سبيس تون الفضائية الجديد 2024 عبر العرب سات:

تم الإعلان عن إمكانية استقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي العرب سات، والذي هو كالتالي:

– التردد: 12341

– معامل الترميز: 27500

– معامل الاستقطاب: أفقي

– معامل تصحيح الخطأ: ¾

– مستوى الجودة: HD

الكواكب على قناة سبيس تون: