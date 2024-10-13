نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: قصفنا بالمدفعية تجمعًا لجنود إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، منذ قليل عن قصفه بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع "تل شعر، حيث أكد على وقوع قتلى وجرحى في استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع رامية بصاورخ موجه.

وأفاد حزب الله، أن الاشتباكات مستمرة مع قوات إسرائيلية حاولت التسلل لبلدة رامية، حيث أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 320 قذيفة أطلقها حزب الله عبرت إلى إسرائيل خلال عطلة يوم الغفران، والتي بدأت نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وقال حزب الله، أمس السبت، إنه واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مستهدفا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قرى جنوب الحدود مباشرة.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة رجال أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا صواريخ أطلقت من لبنان، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن العديد من هذه الصواريخ.