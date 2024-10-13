نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تبلغ إسرائيل قلقها بخصوص أنباء إطلاق نار على مواقع قوة حفظ السلام في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه العميق لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص أنباء عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل).

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن أوستن دعا في اتصاله مع جالانت إلى ضمان سلامة وأمن بعثة قوة حفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.