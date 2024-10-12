العالم اليوم - بالعين المجردة.. بدءا من اليوم يمكنكم مشاهدة مذنب عصر النيان

انتم الان تتابعون خبر بالعين المجردة.. بدءا من اليوم يمكنكم مشاهدة مذنب عصر النيان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - يستطيع هواة الفلك وعلم النجوم في الدول العربية ومناطق أخرى من العالم رؤية مذنب، في فرصة نادرة، رؤية مذنب كان قد زار الأرض مرة قبل نحو 80 ألف سنة، وتحديدا منذ عصر النياندرتال.

وسيكون لهواة الفلك في الدول العربية والنصف الشمالي للأرض، رؤية هذا المذنب بدءا من اليوم السبت وحتى نهاية الشهر الجاري، وهي فرصة لن تتكرر في حياتنا لأن المذنب قد يزور الأرض بعد نحو 800 قرن.

وكان قد تم التعرف على المذنب C/2023 A3 "تسوتشينشان-أطلس" لأول مرة من قبل علماء الفلك العام الماضي، ويُعتقد أنه يدور حول الشمس كل 80 ألف عام أو نحو ذلك.

والمذنب C/2023 A3 عبارة عن كرة من الصخور والجليد والغبار، واكتُشف لأول مرة في يناير العام الماضي، بواسطة مرصد "تسوتشينشان" الصيني بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتقد أن أصل المذنب يعود إلى سحابة "أورت"، وهي غلاف جليدي كروي عملاق يحيط بنظامنا الشمسي ويرجع تاريخه إلى 4.5 مليار سنة.

وقد اقترب من شمسنا في نهاية الشهر الماضي، حيث يندفع بسرعة تزيد على 70 كيلومترا في الثانية.

وسيكون مرئيا في سماء العالم العربي بالعين المجردة، بعد ساعة من غروب الشمس بشرط أن تكون السماء صافية والأفق الشرقي مكشوفا تماما، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي.

ومع اقترابه من الشمس، يتوقع العلماء أن يصدر ذيلا غباريا نتيجة تطاير الغبار والجليد.

وبرغم أن العلماء لا يستطيعون التنبؤ بدقة بمدى سطوعه، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يصبح لامعا مثل ألمع 20 نجما في السماء الليلية.

لذلك، يوصى باستخدام تلسكوبات أو مناظير صغيرة ذات تكبير منخفض لرؤية المذنب بوضوح، بما في ذلك ذيله الطويل ومنطقته الخارجية الخافتة.