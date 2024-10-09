العالم اليوم - فيديو لاعتراض إسرائيل طائرة مسيّرة قادمة من الشرق

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاعتراض إسرائيل طائرة مسيّرة قادمة من الشرق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 10:25 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء إنه اعترض طائرة مسيرة اقتربت من إسرائيل قادمة من الشرق فوق البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها لم تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد دقائق من إعلان فصائل عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وكانت ذات الفصائل الموالية لإيران، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في شمال إسرائيل.

وشددت هذه الفصائل في بيان لها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.