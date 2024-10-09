العالم اليوم - قتلى من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتلى من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - نعت المديرية العامة للدفاع المدني الأربعاء خمسة من عناصرها قتلوا جرّاء غارة اسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني في بيان "استشهد خمسة من الموظفين من عديد مركز صور الإقليمي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا".

ووفق البيان فإن الموظفين الذين قتلوا "كانوا يتواجدون داخل المركز على أهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة".

ونددت وزارة الصحة اللبنانية بتكرار استهداف فرق الإنقاذ والإسعاف، بعد مقتل العشرات من أفرادها خلال عام.

وطالبت وزارة الصحة "المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو" في استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف "ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، أنها تدرس إقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراض عامة مفتوحة، بالتعاون مع جهات مانحة.

يأتي هذا بعدما تسبب القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، غالبيتهم الساحقة في الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ويتواجد نحو نصف النازحين في مراكز إيواء في بيروت ومحافظة جبل لبنان المجاورة، في وقت بلغت 807 مراكز إيواء من إجمالي ألف قدرتها الاستيعابية القصوى، وفق السلطات اللبنانية.