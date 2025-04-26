قيمة الأقساط التأمينية تنمو 40.5% إلى 21.3 مليار جنيه خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أبريل 2025 06:14 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية، بنسبة 40.5%، خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 21.311 مليار جنيه، مقابل 15.163 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 54.8%، إلى 12.420 مليار جنيه، خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 8.025 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال، بنسبة 24.6%، إلى 8.890 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 7.137 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.

وعلى صعيد التعويضات التأمينية، ارتفعت قيمتها بنسبة 25.5% إلى 9.266 مليار جنيه، خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 7.382 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 34.7% إلى 4.548 مليار جنيه، خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 3.375 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفعت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال خلال نفس الفترة بنسبة 17.8% إلى 4.718 مليار جنيه، مقابل 4.007 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.

وعلى صعيد أعمال شهر فبراير منفردا، ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 41.7% إلى 9.604 مليار جنيه، مقابل 6.779 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024.

ووصل إجمالي قيمة التعويضات إلى 4.857 مليار جنيه، مقابل 3.730 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بارتفاع 30.2%.