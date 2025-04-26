نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس غدا الأحد والأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وقالت "غانم"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، ولكنها انخفضت وعادت لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتابعت: "تتفاوت درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين الـ28 والـ29، وهو ما يعد طقسا ربيعيا بامتياز، بفعل الكتل الهوائية من شمال أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، علاوة على منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المتوسطة والتي تحجب أشعة الشمس".

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ28 والـ29، لتكون الأجواء ربيعية معتدلة، مشيرة إلى أن يوم الأربعاء المقبل سترتفع فيه درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، ولكنها ستعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وحذرت من تخفيف الملابس خلال فترة الليل، موضحة أن البلاد في النصف الثاني من شهر الربيع أعلى معدلات في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 46 مثلمًا حدث العام الماضي.



درجات الحرارة اليوم السبت 26 أبريل 2025:



المدن/ المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 29 15

6 أكتوبر 29 15

بنها 28 16

دمنهور 26 15

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 15

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 15

العريش 24 15

رفح 23 13

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 24 09

الطور 28 18

طابا 27 17

شرم الشيخ 30 20

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 24 15

سيوة 30 16

رأس غارب 30 19

الغردقة 31 20

سفاجا 31 19

مرسى علم 32 20

شلاتين 29 21

حلايب 29 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 29 17

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 34 19

أبو سمبل 35 20