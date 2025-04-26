نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات.. تزداد نسب البحث عبر "جوجل"، للاطلاع على الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 26 أبريل 2025، وبيان درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر.



حالة الطقس اليوم:



أضافت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس، حيث يسود اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية.. ولكن في وقت الليل سيكون معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم السبت 26 أبريل 2025:



شددت خبراء الأرصاد، بأن حركة نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، حيث تنشط بسرعة 40 كم في الساعة، إما عن باقي المناطق تكون حركة الرياح معتدلة وتتراوح بين 26:24 كم في الساعة.

رياح محملة بالأتربة:



ونوهت هيئة الأرصاد على جميع المسافرين والمواطنين، بأخذ الحذر أثناء القيادة، يرجع بسبب تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم:



وأوضحت الهيئة حالة البحر المتوسط، ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من «1 - 1.5» متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

إما عن البحر الأحمر ستكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «1.5 - 2.5» متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



درجات الحرارة اليوم السبت 26 أبريل 2025:



المدن/ المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 29 15

6 أكتوبر 29 15

بنها 28 16

دمنهور 26 15

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 15

دمياط 22 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 28 15

العريش 24 15

رفح 23 13

رأس سدر 27 16

نخل 26 10

كاترين 24 09

الطور 28 18

طابا 27 17

شرم الشيخ 30 20

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 24 15

سيوة 30 16

رأس غارب 30 19

الغردقة 31 20

سفاجا 31 19

مرسى علم 32 20

شلاتين 29 21

حلايب 29 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 29 17

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 34 19

أبو سمبل 35 20