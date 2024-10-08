عاجل:- ترامب يتعهد بتحويل غزة إلى وجهة عالمية أفضل من موناكو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة إذاعية مؤخرًا عن رؤيته المستقبلية لقطاع غزة الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة.

وتعهد بأنه إذا عاد إلى منصب الرئاسة في البيت الأبيض، فإنه سيعمل على تطوير غزة وتحويلها إلى منطقة مزدهرة تفوق في جمالها مدينة موناكو الشهيرة.

وقال إنه يرى في غزة إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على أن تصبح أفضل منطقة في الشرق الأوسط.

رؤية ترامب لتطوير غزة

في الذكرى الأولى لهجوم حماس على إسرائيل، والذي أشعل شرارة الحرب الأخيرة، تحدث ترامب خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الأمريكي هيو هيويت عن الوضع الراهن في غزة وما يراه من إمكانيات كبيرة لتطويرها.

وأوضح قائلًا: "غزة تتمتع ببعض من أفضل الأراضي والمياه في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذا الموقع الاستراتيجي يمكن أن يجعلها واحة بعد الحرب.

وأضاف قائلًا: "أنت تعرف كيف تبني الأشياء... غزة في حالة خراب، لكن يمكن أن يكون الوضع أفضل مما تتخيل. قد تصبح أفضل من موناكو".

موناكو، المعروفة بأناقتها وجمالها الخلاب، تُعد وجهة سياحية فاخرة تجذب الأثرياء والمشاهير من جميع أنحاء العالم، ويبدو أن ترامب يرى في غزة إمكانيات مشابهة إن توفرت لها الظروف المناسبة.

موقع غزة الجغرافي وأهميته

ركز ترامب على موقع غزة الجغرافي، ووصفه بأنه واحد من أفضل المواقع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المياه المحيطة بغزة من بين الأفضل في المنطقة، وهو عامل مهم يمكن استغلاله في تحويل القطاع إلى منطقة سياحية وتجارية مهمة.

وقال في مقابلته: "إنها تتمتع بأفضل موقع في الشرق الأوسط، وأفضل مياه، وأفضل كل شيء، هذه المنطقة تمتلك كل شيء يجعلها مميزة".

ويبدو أن ترامب ينظر إلى غزة كمشروع عقاري ضخم، تمامًا كما يفعل في مجال تطوير العقارات الذي كان له تأثير كبير في حياته المهنية.

إمكانية تحويل غزة إلى واحة اقتصادية

من وجهة نظر ترامب، لا تقتصر الإمكانيات على الطبيعة الجغرافية فقط، بل يرى أن المناخ والمياه والطقس المعتدل في غزة عوامل تجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم.

وفي سياق حديثه، أشار ترامب إلى خبرته كمطور عقاري، حيث أعرب عن اعتقاده بأن غزة يمكن أن تصبح "أجمل مكان على الإطلاق" بفضل مواردها الطبيعية وإمكانياتها غير المستغلة.

وأضاف: "بصفتي مطور عقارات، أستطيع أن أرى كيف يمكن لهذه المنطقة أن تصبح وجهة عالمية، جميلة للغاية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، المناخ هناك رائع، والمياه مثالية، ويمكن أن تصبح هذه المنطقة واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل".

تحديات تحويل غزة إلى وجهة عالمية

على الرغم من أن رؤية ترامب تبدو واعدة، إلا أن الواقع على الأرض يحمل تحديات كبيرة، فقد عانت غزة لسنوات من الصراعات المستمرة، والحصار، والتدمير الناجم عن الحروب.

كما أن البنية التحتية في القطاع تعرضت لأضرار جسيمة، مما يجعل إعادة البناء وتطوير المنطقة أمرًا يحتاج إلى جهود ضخمة واستثمارات كبيرة.

ولكن ترامب، في حديثه، بدا متفائلًا بأن تلك التحديات يمكن التغلب عليها إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي المناسب.

ويرى أن الحلول ليست بعيدة المنال، مشيرًا إلى أنه قادر على جذب الاستثمارات وإطلاق مشاريع تطويرية كبرى تعيد الحياة إلى القطاع.

الرؤية المستقبلية للسلام في المنطقة

في إطار حديثه عن غزة، لم يغفل ترامب الإشارة إلى أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما يعتبره شرطًا أساسيًا لتحقيق رؤيته لتطوير غزة.

وأكد أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيعمل على استغلال كل الفرص لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يعتقد أنه سيكون الخطوة الأولى نحو تحويل غزة إلى وجهة عالمية.

وأضاف: "السلام هو المفتاح. إذا تمكنا من تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، يمكننا حينها البدء في إعادة بناء غزة وتحويلها إلى وجهة اقتصادية عالمية، هذا ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب التزامًا جادًا من المجتمع الدولي".