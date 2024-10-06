الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت ويقصف منزلا في مرجعيون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد ، أن الطيرن الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وجبل لبنان ، كما خرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقة بعلبك، حيث لم تغب الطائرات المسيرة عن التحليق على علو منخفض ومتوسط ، وفي مرجعيون، شن الطيران غارة على منزل في بلدة خربة سلم.

من جانبه، أعلن "حزب الله" أنه أطلق عددا من الصواريخ تجاه مدينة صفد شمال اسرائيل ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

