نتنياهو يحذر ماكرون: حظر السلاح على إسرائيل يعزز قوة إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنّ فرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل سيخدم أهداف إيران وحلفائها.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء شدّد على أن "تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تتيح فرصة لتغيير الواقع في لبنان وتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها."

كما أكد نتنياهو على ضرورة دعم أصدقاء إسرائيل لمواقفها، مشيرا إلى أن "دعم إيران لجميع أطراف محورها يلزِم أصدقاء إسرائيل أن يؤيدوا مواقفها، وألا يُفرضوا عليها قيودًا تعزز فقط محور الشر الإيراني ".

واتفق نتنياهو وماكرون على مواصلة الحوار بشأن هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى تل أبيب.