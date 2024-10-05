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‏موقع واللا الإسرائيلي: توصية الجيش هي الرد على الهجوم الإيراني دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏موقع واللا الإسرائيلي، إن توصية الجيش هي الرد على الهجوم الإيراني دون تحديد كيفية القيام بذلك في الوقت الحالي.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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