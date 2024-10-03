العالم اليوم - IMF: الصراع بالشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.

وصرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق في إفادة صحفية روتينية بأن صندوق النقد يتابع عن كثب الوضع في جنوب لبنان "بقلق بالغ" وقدمت تعازيها في القتلى هناك.

وأضافت "احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".