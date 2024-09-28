العالم اليوم - المرشد الإيراني يعلن الحداد 5 أيام على نصر الله

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، الحداد خمسة أيام غداة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال خامنئي "أقدم التعازي باستشهاد نصرالله ورفاقه الشهداء، وأعلن الحداد الوطني لمدة خمسة أيام في إيران"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأكد في بيان أن"جبهة المقاومة فقدت قائداً بارزاً، وخسر حزب الله زعيما لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبدا، إن الأساس الذي أسسه في لبنان وصدّره إلى جبهات المقاومة الأخرى، لن يختفي بفقده، بل سيقوى بدمائه ودماء شهداء هذه الحادثة".

وأضاف: "ستكون الضربات التي ستوجهها جبهة المقاومة إلى كيان العدو الصهيوني المتهالك أكثر وضوحا، إن الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني لم تنتصر في هذه الحادثة".

ونفذ الجيش الإسرائلي، الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت حسن نصر الله.

وأكد حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.