نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستولتنبيرغ متخوف من تعديل روسيا عقيدتها النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه إزاء التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في العقيدة النووية الروسية.

وقال ستولتنبرغ: "هذه طريقة لتخويف أوكرانيا وترهيبنا حتى لا ندعمها.. الهدف هو منع من يساعدون أوكرانيا من الدفاع عن أنفسهم".

كما أعرب ستولتنبرغ عن قلقه من "هجوم روسي على النرويج"، وقال: "الخطر الأكبر هو انتصار الرئيس بوتين. لأنه بعد ذلك سيكون قادرا على اجتياح دول أخرى كلاتفيا وليتوانيا والنرويج.. أنا من النرويج ونحن جيران لروسيا. وعندما انضمت النرويج إلى حلف شمال الأطلسي عام 1949، قال جوزيف ستالين (الزعيم السوفيتي السابق) إن هذا استفزاز وتهديد لبلاده. لكن واشنطن ولندن قالتا لا، فمن حق النرويج، وهي دولة صغيرة متاخمة لروسيا أن تختار طريقها بنفسها. وسمحوا لنا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي مؤخرا لبحث تعديل سياسات الدولة للردع النووي.

وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا مع الواقع الجديد، واقترح إعادة النظر في شروط استخدامها الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها.

وكشف الرئيس بوتين عن أبرز التعديلات المقترحة في "العقيدة النووية" وبينها الرد باستخدام السلاح النووي على العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير نووية بدعم من دولة نووية