نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو الغيط يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية.

جاءت هذه التصريحات خلال كلمته أمام مجلس الأمن، حيث حذر من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة.

لحظة خطيرة

وأشار أبو الغيط إلى أن المجتمع الدولي يواجه لحظة حرجة تستدعي الانتباه والتحرك العاجل، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمنع الانزلاق نحو الكارثة.

وأكد أن هناك فرصة حقيقية للابتعاد عن حافة الهاوية من خلال الاستجابة لدعوات الرئيس الأمريكي بايدن للتهدئة.

ضعف مجلس الأمن

أوضح أبو الغيط أن ضعف مجلس الأمن في محاسبة إسرائيل أسهم في استمرار عدوانها، مؤكدًا أن وقف العدوان على غزة كان من الممكن أن يُساهم في تهدئة الأوضاع على الحدود مع لبنان.

التوترات المستمرة

تشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل اشتباكات متزايدة بين حزب الله وإسرائيل، في وقت تعاني فيه غزة من تصعيد عسكري.

يُعتبر هذا الصراع الأكثر حدة منذ حرب 2006، مما يُثير القلق من احتمال دخول المنطقة في مواجهة أكبر.

اغتيال إسماعيل هنية

تتزايد التوترات بين إسرائيل وحركة حماس عقب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في غارة إسرائيلية بطهران.

يُعتبر هذا التطور علامة على تصاعد الصراع، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى تحقيق انتصارات مزعومة من خلال استهداف قادة المقاومة الفلسطينية.