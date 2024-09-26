العالم اليوم - لبنان.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 07:25 صباحاً - نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات عدة استهدفت مناطق جنوبية متفرقة خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس أسفرت عن قتلى وجرحى.

وطالت عمليات القصف بلدات كفرتبنيت وكفرمان والنبطية، كما طالت الكرك بالبقاع شرقي لبنان ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين. كما نفذت إسرائيل غارات خلال ساعات الفجر طالت بلدات يحمر وسمحر ولبايا في البقاع الغربي وعريض دبين في قضاء مرجعيون. ماذا يحدث؟ تبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر.

صعّدت إسرائيل ضرباتها منذ الإثنين، وتعلن شنّ مئات الغارات يوميا على أهداف للحزب في جنوب لبنان وشرقه.

في المقابل، أعلن الحزب الردّ على هذه الغارات بقصف صاروخي يستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الغارات الجوية يوم الإثنين وحده أسفرت عن مقتل 558 شخصا غالبيتهم من "العزّل الآمنين" وأكثر من 1800 جريح، في أعلى حصيلة يومية للقتلى تسجّل في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

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