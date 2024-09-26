العالم اليوم - وزير المالية: نفقات جنوب السودان ستتضاعف في 2024-2025

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:28 صباحاً - قال وزير المالية في جنوب السودان إن الإنفاق الحكومي سيتضاعف تقريبا إلى 4.17 تريليون جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، والتي تبدأ في يوليو وتنتهي بنهاية يونيو ، من 2.1 تريليون جنيه في العام السابق.

ولا يزال اقتصاد جنوب السودان يعاني من آثار حرب أهلية اندلعت في الفترة من 2013 إلى 2018، ويعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط.

وقال وزير المالية ماريال دونجرين أتير في أثناء تقديم مشروع الميزانية للبرلمان إن الإنفاق في ميزانية 2024-2025 من المتوقع تمويله عبر إيرادات نفطية قيمتها 1.138 تريليون جنيه، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 1.119 تريليون.

وأضاف أن الإيرادات المتبقية في الميزانية ستأتي من المنح الخارجية والاقتراض.

وأوضح أتير أن الاقتصاد انكمش خمسة بالمئة في السنة المالية 2023-2024 بسبب اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته وتأثير الفيضانات في أجزاء من البلاد.

ولم يقدم توقعات للعام المالي 2024-2025.