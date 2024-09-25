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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم إلى 23 قتيلا ونحو 100 جريح.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.