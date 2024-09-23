نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الصحة اللبناني: نشر مراكز رعاية ملحقة بمرافق الإيواء لمساعدة النازحين والمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إنه تواصل مع دول أخرى، أبدت استعدادها للتضامن مع لبنان، لرفع جهوزيته في مواجهة الاعتداءات الحالية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن آلاف العائلات نزحت من مناطق الاستهداف، ونصدر حاليا لائحة بمراكز رعاية أولية ملحقة بمرافق الإيواء، لرعاية النازحين أصحاب الحالات الطبية الخاصة.

وتابع وزير الصحة اللبناني: "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات إسعاف ومرافق طبية وقوافل نازحين".